Алёна Бронникова За три квартала в бюджет Пермского края поступило 77,3% доходов от годового плана Профицит снизился до 8,5 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В казну Пермского края за три квартала 2024 года поступило 169,7 млрд руб., что составляет 77,3% от годового плана. Сумма расходов составила 161,1 млрд руб. (61,5% от плана). Таким образом, по итогам девяти месяцев в бюджете сложился профицит 8,5 млрд руб. Напомним, за январь-август в бюджете был зафиксирован профицит в 15,3 млрд руб.

Согласно данным об исполнении краевого бюджета, опубликованным на сайте минфина, сумма поступлений по налогу на прибыль организаций на 1 октября составила 97,1 млрд руб. (77,4% от годового плана). Доходы от налогов физических лиц составили 39,4 млрд руб. (75,6%).

Доходы бюджета от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, составили 6 млрд руб., что составляет 589,2% исполнения к АППГ. Поступление налогов на имущество оказалось на уровне 15,2 млрд руб. — это 74,6% от плана на 2024 год.

Сумма безвозмездных поступлений составила 22,8 млрд руб. (72,3%). Объёмы дотаций, субсидий и субвенций из федеральной казны и прочих бюджетов — 20,1 млрд руб. (69,8%).

Как отмечается в документе, в целом исполнение годового плана по доходам за январь-сентябрь 2024 года оказалось на 0,8% ниже, чем в АППГ. Исполнение расходов бюджета Прикамья за рассматриваемый период — ниже на 3,3% относительно соответствующего периода 2023 года.

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