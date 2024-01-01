Алёна Бронникова К началу осени в бюджет Пермского края поступило более 74% доходов от годового плана Профицит составил 15,3 млрд рублей Поделиться Твитнуть

За восемь месяцев 2024 года в бюджет Пермского края поступило 157,2 млрд руб., что составляет 74,7% от годового плана. Сумма расходов составила 141,9 млрд руб. (55,8% от плана). Таким образом, на 1 сентября в бюджете сложился профицит в 15,3 млрд руб.

Согласно данным об исполнении краевого бюджета минфина Прикамья, сумма поступлений по налогу на прибыль организаций за указанный период составила 54,8 млрд руб., что на 9,5% меньше показателей АППГ. При этом доходы от налогов физических лиц по сравнению с соответствующим периодом 2023 года выросли на 22,5% и составили 35,2 млрд руб.

За январь-август зафиксирован рост доходов бюджета от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (529,6% к АППГ). Фактически поступило 5,1 млрд руб., или 336,2% от общего плана на 2024 год. Поступление налогов на имущество оказалось выше прошлогодних показателей на 9,6% — 13,5 млрд руб., или 79,7% от текущего плана. Поступления от транспортного налога превысили показатели 2023 года на 11% и составили 1 млрд руб., или 30,3% от плана.

Сумма безвозмездных поступлений по-прежнему остаётся ниже прошлогодних показателей. На 1 сентября по данной статье доходов в бюджет поступило 20,3 млрд руб. (64,2% от плана), что на 23,2% ниже АППГ. Отмечается также снижение объёмов дотаций, субсидий и субвенций из федеральной казны и прочих бюджетов. В бюджет поступило 17,7 млрд руб. (61,1% от плана), что ниже прошлогодних значений на 29,3%.

В целом сумма доходов к началу осени оказалась на 3,5% выше, чем за АППГ. Исполнение расходов бюджета Прикамья относительно соответствующего периода 2023 года составило 98,4%. Больше всего выросли траты на охрану окружающей среды —256,3% относительно прошлого года, национальную безопасность и правоохранительную деятельность — 135,3% (заметнее всего выросли траты на обеспечение пожарной безопасности (138,5%) и здравоохранение (120,8%, наибольший рост трат на медпомощь в дневных стационарах — 730,1%).

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