В Березниках вновь пропало электричество и вода Поделиться Твитнуть

Березники

Игорь Катаев

В городе Березники Пермского края из-за аварийного отключения электричества в ряде районов города пропала вода. О ЧП сообщило ООО «Березниковская водоснабжающая компания» (БВК), предупредив, что в зону отключения попали территории, ограниченные улицами Юбилейной, Ломоносова, Советским проспектом, Свердлова, а также улицами Юбилейной, Мира, Пятилетки и Свердлова.

Объявление вызвало шквал комментариев от разгневанных горожан, которые припомнили недавнюю аварию в городе, тоже оставившую березниковцев без коммунальных благ.

«Сколько можно над людьми издеваться? Кто за это будет отвечать перед законом?» — написала Мария Владимировна.

В БВК не оставили комментарий без ответа и написали женщине: «Мы не отключали специально электричество, чтобы специально внезапно оставить людей без воды. Для нас это так же неожиданно, как и для вас. Ситуация на электросетях АВАРИЙНАЯ! Её нельзя никак предсказать, предугадать и предупредить всех заранее».

По информации минЖКХ, ЧП было вызвано повреждением пока неустановленными лицами электрокабеля.

Менее чем через час БВК уведомили горожан, что электроснабжение на водопроводной насосной станции (ВНС-18) восстановлено, и оборудование запускается. «В ближайшее время водоснабжение появится в домах. Просим немного набраться терпения. Приносим извинения за доставленные неудобства!» — говорится в сообщении компании.

Также коммунальщики напомнили, что после возобновления водоснабжения рекомендуется воду употреблять в кипяченом виде в течение трёх дней.

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