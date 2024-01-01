Александра Пермякова Цены в пермских новостройках продолжают расти В ноябре средняя стоимость первичного жилья в Перми выросла на 1,5% Поделиться Твитнуть



Константин Долгановский

Цены на рынке новостроек продолжают медленно увеличиваться. Об этом говорят эксперты Циан.Аналитики.

За последний месяц «квадрат» в среднем по стране подорожал на 1,7%, с 1 июля — на 4%, а относительно ноября прошлого года — на 10%.





В Перми за последний месяц квадрат подорожал на 1,5%. С июля — на 4%, за год — на 17 %. Средняя цена кв. м. в ноябре составляет в Перми 144, 8 тыс. руб.





На 9% выросли цены за «квадрат» за последний месяц в Севастополе, на 4% — в Ижевске и Набережных Челнах, более чем на 3% — в Уфе, Воронеже, Иркутске, Ростове-на-Дону и Ульяновске. Лишь в трёх городах — Ярославле, Оренбурге и Челябинске — за последний месяц «квадрат» стал немного дешевле (хотя, динамика в пределах +-1% может считаться стагнацией).





После завершения льготной ипотеки и ужесточения условий по другим программам к августу фактический спрос на рынке новостроек просел на 35-40% относительно среднего значения в 1 полугодии 2024 года, отмечают эксперты. С сентября рынок начал адаптироваться к новым реалиям: на смену льготной ипотеке пришли рассрочки и прямые скидки девелоперов.





«Застройщики будут и дальше поддерживать активность на рынке скидками и собственными программами субсидирования ставки, при этом скидки и акции будут продолжать носить точечный характер. В таких условиях цены будут и дальше медленно увеличиваться. Это происходит, в т. ч., и из-за небольшого числа новинок, а также из-за удорожания себестоимости строительства», — комментирует Елена Бобровская (Лапшина), эксперт Циан.Аналитика.





Ранее «Новый компаньон» писал о том, что к оличество купленных в новостройках Перми квартир в ипотеку сократилось до 75%. оличество купленных в новостройках Перми квартир в ипотеку сократилось до 75%. Снижение составило 15 процентных пунктов.

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