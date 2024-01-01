Алёна Бронникова Количество купленных в новостройках Перми квартир в ипотеку сократилось до 75% Снижение составило 15 процентных пунктов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми зафиксировано сокращение количества квартир в новостройках, купленных в ипотеку. Согласно данным системы анализа рынка новостроек bnMAP.pro по итогам сентября 2024 года, за год этот показатель снизился на 15 п. п. до 75% от общего числа сделок, по сравнению с августом снижение составило 5 п. п.

По информации сервиса, средняя цена 1 кв. м в новостройках снизилась в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем на 3,7% — до 143,2 тыс. руб., но выросла по сравнению с сентябрем 2023 года на 21,05%. В среднем стоимость квартиры составила 7,2 млн руб., что выше чем в августе 2024-го на 5,9%, а сентября 2023-го — на 26,3%.

В целом по региону доля сделок с ипотекой составила 74%, что ниже показателей августа на 3 п. п. и сентября 2023 года на 14 п.п. Больше всего сделок заключено на 24 года — 23% от общего количества. В краевой столице — на 30 лет (20%).

Цена за квадратный метр в новостройках региона относительно августа не изменилась, относительно прошлогоднего показателя выросла на 14,6% до 118,8 тыс. руб. Средняя стоимость квартиры составила 5,4 млн руб.

Больше всего квартир на первичном рынке Перми было реализовано в ЖК «Тёплые кварталы Погода» (18,4%), ЖК «Красное яблоко» (5,2%) и «Камаполис» (5%), а по краю — ЖК «Мы. Клубный пригород» (20,6%), ЖК «Новая Пермь» (12,3%) и ЖК LOQO (10,9%).

Эксперты считают, что на фоне роста ставок по рыночной ипотеке и ужесточения условий по льготным программам в ближайшее время доля приобретённых на первичном рынке квартир в ипотеку будет снижаться, а количество сделок с рассрочкой будет расти.

«Высокие ставки по ипотеке и ужесточение требований по льготным программам и в целом по ипотеке делают данный инструмент менее привлекательным и доступным для покупки жилья. С учётом выгодных предложений и постоянно улучшающих условий по рассрочкам, в ближайшие 1-1,5 года доля рассрочки будет расти, предположительно до 50% от объёма продаж», — отмечает коммерческий директор по московскому региону ГК «КОРТРОС» Светлана Сигарева.

По данным аналитической системы «PRO Метры» цены на новостройки в Перми в сентябре варьировались от 89,5 тыс. до 251,7 тыс. руб. Самая низкая цена зафиксирована в строящемся ЖК «Мастер-квартал» от ПЗСП, а самой высокой по-прежнему остаётся цена за «квадрат» в доме бизнес-класса «Кама» застройщика ГК «Альфа».

Как писал «Новый компаньон», за лето 2024 года в Перми продажи квартир в новостройках снизились на 27% по сравнению с АППГ. По мнению экспертов, отмена основных программ льготной ипотеки летом 2024 года, а также ужесточение условий семейной, сельской и IT-программ станут серьёзным вызовом для строительной отрасли и рынка недвижимости в целом.

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