Алёна Бронникова Продажи новостроек в Перми упали на 27% Общий уровень снижения показателя в 10 российских мегаполисах составил 23% Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

За июнь—август 2024 года в Перми продажи квартир в новостройках снизились на 27% по сравнению с АППГ. Такие данные следуют из результатов исследования первичного рынка жилья в 10 крупнейших городах России, проведённого прошедшим летом экспертами цифровой системы анализа рынка новостроек bnMAP.pro.

«Общий уровень падения продаж в 10 мегаполисах составил 23% по сравнению с летом 2023 года. Максимальное снижение отмечено в Ростове-на-Дону. Там количество лотов в сделках уменьшилось на 29%. Минимальный темп падения числа лотов в сделках за три летних месяца зафиксирован в Уфе — всего на 9%», — информирует сервис.

Фото: telegram-канал "Прожектор новостроек – аналитика bnMAP.pro"

Как сообщал «Новый компаньон», в сентябре на рынке новостроек Перми количество предложений выросло на 5,2%, по сравнению с августом. Медианная стоимость квадратного метра выросла на 1%, до 133 тыс. руб. В среднем стоимость квартир составила 6,2 млн руб.

По мнению экспертов, отмена основных программ льготной ипотеки летом 2024 года, а также ужесточение условий семейной, сельской и IT-программ станут серьёзным вызовом для строительной отрасли и рынка недвижимости в целом.

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