Алёна Бронникова За сентябрь в Перми на 5% выросло количество предложений в новостройках При этом в городах-миллионниках отмечается снижение объявлений о продаже Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В сентябре на первичном рынке жилья Перми, по сравнению с августом, на 5,2% выросло количество предложений. По данным сервиса Яндекс.Недвижимость, средняя площадь доступных квартир в новостройках составила 48,1 кв. м.

При этом в среднем в российских городах-миллионниках количество объявлений о продаже новостроек снизилось за месяц на 3,7%, а средняя площадь лотов уменьшилась на 2%. Самые большие площади оказались в Красноярске — средняя площадь квартир составила 56,2 кв. м, в Казани — 53,6 кв. м, Самаре — 52,2 кв. м.

Цены относительно августа в среднем по России снизились на 0,2% и в среднем сложились на уровне 166 тыс. руб. за кв. м. Эксперты отмечают, что это говорит о начале ожидаемого тренда в связи с изменениями условий льготных ипотечных программ.

Однако в столице Прикамья медианная стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 1%, до 133 тыс. руб. В среднем стоимость квартир составила 6,2 млн руб.

Значительнее всего цены снизились в Воронеже (на 2,3%), а выросли — в Челябинске (на 1,3%).

Самая высокая медианная цена квадратного метра оказалась в столичных городах: Москве (364 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (244 тыс. руб.) и Казани (221 тыс. руб.). Самая низкая цена зафиксирована в Самаре (112 тыс. руб. за кв. м), Воронеже (119 тыс. руб. за кв. м) и Уфе (128 тыс. руб. за кв. м).

По итогам августа другой сервис подбора недвижимости «Мир квартир» сообщал о росте средней стоимости квадратного метра в новостройках Перми на 2%, общей стоимости квартир — на 3,7%.

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