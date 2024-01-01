Алёна Бронникова В августе цены на новостройки в Перми выросли на 3,7% Средняя стоимость квартир составила 6,7 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В августе квартиры в новостройках Перми подорожали на 3,7%. Средняя стоимость составила 6,7 млн руб. По данным федерального портала «Мир квартир», цена за квадратный метр в столице Прикамья выросла на 2%, до 134,9 тыс. руб.

В среднем по России цена за 1 кв. м выросла на 0,6% и составила 136,7 тыс. руб., средняя стоимость квартиры — на 0,4%, до 7,2 млн руб. Всего за последний месяц лета квадратный метр подорожал в 45 городах.

Самый заметный рост цен за квадратный метр на рынке строящегося жилья был зафиксирован в Чите (+9,5%), Оренбурге (+6,3%) и Курске (+6,1%). Снижение зафиксировано в 25-ти городах, сильнее всего в Нижнем Тагиле (—9,9%), Махачкале (—9,6%) и Череповце (—9,3%). Среди 70 городов Пермь оказалась на 21 месте по росту цен.

В рейтинге по стоимости квартир на первичном рынке Пермь заняла 36 место. Самое дорогое жильё оказалось в Москве — 21,4 млн руб. (+0,3%), Санкт-Петербурге — 13 млн руб. (+1%) и Сочи — 12,9 млн руб. (-6,7%). Самые дешёвые предложения — в Магнитогорске — 3,8 млн руб. (+1,7%), Махачкале — 4,4 млн руб. (-13,6%) и Оренбурге — 4,5 млн руб. (+8,4%).

Генеральный директор портала Павел Луценко обратил внимание, что после отмены льготной ипотеки стоимость новостроек не рухнула, и застройщики держат цены. По его словам, положительная динамика связана, в том числе, с вымыванием самого дешёвого предложения.

«В тех городах, где это уже произошло, наблюдается охлаждение. Также снижение демонстрируют города, где рост цен в последние годы происходил галопирующими темпами. В целом продажи замедлились — это видно по росту предложения, которое за август увеличилось на 29%», — добавил он.

Ранее сообщалось, что жители различных регионов России стали более активно интересоваться новостройками в Пермском крае. За первые семь месяцев 2024 года их активность на площадках застройщиков многоэтажных домов возросла в 2,7 раза по сравнению с АППГ.

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