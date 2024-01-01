У жителей регионов России вырос интерес к новостройкам Перми Сайты местных застройщиков россияне стали посещать почти в три раза чаще Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жители различных регионов России стали более активно интересоваться новостройками в Пермском крае. С начала января до конца июля 2024 года их активность на площадках застройщиков многоэтажных домов возросли в 2,7 раза по сравнению с АППГ. Такой вывод сделали аналитики компании МегаФон, проведя анализ анонимных данных о пользовательских запросах на 23 специализированных сайтах. Об этом сообщает ВЕТТА.

Наибольший интерес к новостройкам Пермского края наблюдается у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Удмуртии, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов, а также Нижегородской, Свердловской и Кировской областей, Краснодарского края и Башкортостана. Именно на потенциальных покупателей из этих регионов приходится 86% трафика, ведущего на сайты пермских застройщиков.

В частности, в этом году граждане Нижнего Новгорода стали в восемь раз более активны в поисках пермской недвижимости, а посетителей из Кировской области и Краснодарского края на сайты местных строительных компаний стало в три раза больше. Высокую активность демонстрируют также жители северных регионов: так, спрос из Ханты-Мансийского округа увеличился на 80%.

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