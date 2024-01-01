Алёна Бронникова Пермский девелопер построит рядом со школой № 87 в Закамске новый жилой дом Высота здания будет составлять шесть этажей Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

Пермский девелопер «Кинетика» (бывшее «ЖБК-Строй») планирует построить в Закамске жилой дом. Компания обратилась в комиссию по ПЗЗ с просьбой установить подзону, разрешающую строительство на участке по ул. Худанина, 4, рядом со школой № 87, объекты высотой до шести этажей.

Изображение предоставлено Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Участок площадью почти 0,4 га находится в границах территориальной зоны среднеэтажной жилой застройки Ж-2, с максимальной высотностью зданий до четырёх этажей. Проектом предусматривается строительство дома на 117 квартир и создание элементов благоустройства.

Заявление СЗ «Кинетика» было поддержано на заседании комиссии 20 ноября.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО «Специализированный застройщик «Кинетика» зарегистрирован 15 мая 2024 года в д. Песьянке Пермского муниципального округа. Учредителем и управляющей организацией является ООО «Кинетка». Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика.

ООО «Кинетика» является подрядчиком строительства нового корпуса школы дизайна «Точка», школ на ул. Холмогорской, 2ж и ул. Уральской, 110 в Перми, реконструкции стадиона «Юность», нового корпуса на территории Больничного городка, ЖК «Талисман». Весной в компании сменился генеральный директор. Пост занял Эльдар Ибрагимов, получивший также 10% долей ООО.

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