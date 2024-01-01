В пермской строительной компании «Кинетика» сменился гендиректор Она строит стадиона «Юность», школу на Уральской, 110 и другие объекты Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

У крупного пермского строительного подрядчика ООО «Кинетика» (ранее ООО «ЖБК-Строй») сменился генеральный директор. Со 2 мая общество возглавил Эльдар Ибрагимов, руководящий пост покинул прежний гендиректор Константин Меновщиков. На публикацию в сервисе «СПАРК-Интерфакс» обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Меновщиков был гендиректором компании с июня 2018 года. Предприниматель Эльдар Ибрагимов получил 10% долей ООО в апреле 2024 года, в настоящее время он также контролирует несколько компаний в сфере строительства. Среди них ООО «Каркас-Про», ООО СЗ «Кировоградская», ООО «Пермуралмонтаж» и др.

Напомним, ООО «Кинетика» является подрядчиком на строительстве краевой инфекционной больницы (объект сдан), нового корпуса школы дизайна «Точка», школ на ул. Холмогорской, 2ж и ул. Уральской, 110 в Перми, реконструкции стадиона «Юность» и других объектов. Компания выполняет функции генподрядчика по возведению ЖК «Талисман», была подрядчиком при строительстве жилого квартала «Маасдам», ЖК «Маяк» и пр.

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