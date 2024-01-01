В пермской строительной компании «Кинетика» сменился гендиректор
Она строит стадиона «Юность», школу на Уральской, 110 и другие объекты
У крупного пермского строительного подрядчика ООО «Кинетика» (ранее ООО «ЖБК-Строй») сменился генеральный директор. Со 2 мая общество возглавил Эльдар Ибрагимов, руководящий пост покинул прежний гендиректор Константин Меновщиков. На публикацию в сервисе «СПАРК-Интерфакс» обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».
Меновщиков был гендиректором компании с июня 2018 года. Предприниматель Эльдар Ибрагимов получил 10% долей ООО в апреле 2024 года, в настоящее время он также контролирует несколько компаний в сфере строительства. Среди них ООО «Каркас-Про», ООО СЗ «Кировоградская», ООО «Пермуралмонтаж» и др.
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