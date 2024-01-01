На Уральской в Перми начали возводить каркас новой школы Сдать объект планируется в 2025 году Поделиться Твитнуть

В Перми на стройплощадке новой школы по ул. Уральской, 110 (возле Цирка) начался монтаж каркаса. Объект в рамках еженедельного строительного штаба 12 апреля посетил глава города Эдуард Соснин.

Мэр сообщил в своём телеграм-канале, что работы идут в графике.

Напомним, в новой школе №146 будут обучаться ученики 7-11 классов. Облик здания будет воссоздан в габаритах и цветовом решении, которые планировались архитектором Ханнесом Мейером. В том же историческом стиле к зданию будет сделан пристрой, в котором разместятся актовый и спортивный залы, столовая. Также на территории появится физкультурно-спортивная зона, включающая универсальную площадку для игры в баскетбол и волейбол, площадку ГТО. Сдать объект планируется в 2025 году.

Напомним, ранее историческое здание швейцарского архитектора Ханнеса Мейера по ул. Уральской, 110 было признано аварийным и расселено. Затем администрация Перми заключила контракт с ООО «ЖБК-Строй» (сейчас ООО «Кинетика») на реконструкцию для размещения в здании школы № 146. Под реконструкцией понимался полный снос всех конструкций, включая фундамент, и строительство на этом месте похожего здания.

Министерство строительства Пермского края

Стоимость заключённого контракта сначала составляла 645,6 млн руб. Однако в августе 2023 года выяснилось, что цена стройки увеличилась почти в два раза. Власти объяснили это «выявленными при разработке проектной документации обстоятельствами». Дополнительные 249,9 млн руб. выделят из бюджета Перми, ещё 304,5 млн — из краевого. В декабре проект прошёл историко-культурную и государственную экспертизу.

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