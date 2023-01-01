Алёна Бронникова Проект реконструкции исторического здания на Уральской, 110 в Перми прошёл госэкспертизу После завершения работ здесь разместится школа № 146 Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

Проектная документация и результаты инженерных изысканий по реконструкции здания на ул. Уральской, 110 в Перми для размещения общеобразовательной организации 22 декабря получили положительное заключение государственной экспертизы. Соответствующая информация появилась на сайте ЕГРЗ.

Согласно опубликованным данным, проект подготовила пермская компания ООО «Экостройпроект». Техническим заказчиком является ООО «ЖБК-Строй», а застройщиком указано МКУ «Управление технического заказчика», учреждённое мэрией Перми и управлением капитального строительства администрации города.

В историческом здании швейцарского архитектора Ханнеса Мейера на ул. Уральской, 110 рядом с цирком ранее находилось общежитие. После признания объекта аварийным было принято решение о его расселении.

Администрация Перми заключила контракт с ООО «ЖБК-Строй» на реконструкцию здания для размещения в нём школы № 146 в феврале текущего года. Учебное заведение рассчитано на 400 учеников с 7 по 11-й класс. Завершить работы планируется к концу 2025 года.

В начале ноября городская комиссия по рассмотрению архитектурно-градостроительного облика согласовала внешний облик здания будущей школы. В декабре проект успешно прошёл историко-культурную экспертизу и был согласован с Госинспекцией по охране объектов культурного наследия. Приступить к работам планировалось после получения положительного заключения госэкспертизы.

Стоимость заключённого контракта сначала составляла 645,6 млн руб. Однако в августе этого года выяснилось, что цена стройки увеличилась почти в два раза. Власти объяснили это «выявленными при разработке проектной документации по объекту обстоятельствами». Дополнительные 249,9 млн руб. выделят из бюджета Перми, ещё 304,5 млн руб. — из краевого.

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