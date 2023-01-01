Максим Артамонов В Перми проект реконструкции школы на Уральской, 110 прошёл историко-культурную экспертизу Образовательное учреждение обещают построить до конца 2025 года Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

Проект реконструкции здания для будущей школы возле Цирка на ул. Уральская, 110 в Перми успешно прошел историко-культурную экспертизу. Проект был также согласован с Госинспекцией по охране объектов культурного наследия. Сейчас проектная документация находится на госэкспертизе. Строительство здания начнётся после того, как будет получено её положительное заключение. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Планируется, что в новом здании будет находиться школа №146 с углубленным изучением математики, физики и информатики. В ней смогут учиться 500 школьников — с 7-го по 11 классы.

В школе будут учебные кабинеты, в том числе классы технологии для мальчиков и девочек, спортивный и актовый залы, столовая, библиотека с хранилищем книг и читальным залом, а также медицинский блок. На территории установят спортивную площадку и зону отдыха. Объект планируется возвести до конца 2025 года.

В начале ноября городская комиссия по рассмотрению архитектурно-градостроительного облика согласовала внешний вид здания школы. Ранее на этом месте находилось историческое здание швейцарского архитектора Ханнеса Мейера. Хотя официально оно не являлось объектом культурного наследия, чиновники решили воссоздать его облик в том же виде.

Напомним, реконструкцию исторического здания выполнит пермская компания «Кинетика» (бывшее ООО «ЖБК-Строй»). Стоимость заключённого контракта сначала составляла 645,6 млн руб. Однако в августе этого года выяснилось, что цена стройки поднялась почти в два раза. Власти объяснили это «выявленными при разработке проектной документации по объекту обстоятельствами». Дополнительные 249,9 млн руб. выделят из бюджета Перми, ещё 304,5 млн руб. — из краевого.

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