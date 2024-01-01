Алёна Бронникова Новый корпус на территории больницы имени Тверье в Перми будет восьмиэтажным Комиссия по ПЗЗ согласовала установление специальной подзоны Поделиться Твитнуть

Новое здание на территории больницы им. М.А. Тверье на ул. Братьев Игнатовых в Перми планируется построить высотой в восемь этажей. С соответствующей просьбой в комиссию по ПЗЗ обратилось ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края».

Ведомство планирует установить в отношении рассматриваемого земельного участка границы подзоны в восемь этажей территориальной зоны учреждений здравоохранения ЦС-1. Как сообщил представитель краевого минимущества на заседании комиссии 20 сентября, это необходимо для строительства нового корпуса, предусмотренного адресной инвестиционной программой. Сейчас на территории медучреждения разрешено возведение зданий не выше шести этажей.

Рассмотрев заявление УКСа, участники заседания поддержали повышение этажности и проголосовали за подготовку соответствующего предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки Перми.

О планах по строительству лечебного многопрофильного корпуса с приёмно-диагностическим отделением, надземным переходом и благоустройством на территории больницы им. М.А. Тверье в Перми сообщалось весной этого года. В июне УКС определил подрядчика на разработку соответствующего проекта. ООО «Кинетика» (бывшее «ЖБК-Строй») за 52,8 млн руб. предстоит выполнить работы до 25 декабря 2025 года.

Планируется, что новый корпус будет рассчитан на 289 коек, 18 коек отделения реанимации и интенсивной терапии; приёмно-диагностическое отделение сможет принимать до 165 человек в сутки. Площадь объекта составит порядка 20,5 тыс. кв. м.

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