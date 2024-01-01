Зарина Ситдикова Определён подрядчик для строительства нового корпуса больницы имени Тверье в Перми Лечебное здание должны возвести до конца следующего года Поделиться Твитнуть

Управление капитального строительства Пермского края выбрало подрядную организацию, которой предстоит за полтора года построить на территории городской клинической больницы им. М. А. Тверье в Перми новый лечебный многопрофильный корпус. Согласно опубликованной на портале государственных закупок информации, исполнителем работ будет ООО «Кинетика» (бывшее «ЖБК-Строй»).

В соответствии с контрактом строительной компании предстоит в срок до 25 декабря 2025 года возвести новое здание с надземным переходом на участке больничного комплекса по ул. Братьев Игнатовых, 2. Оно будет примыкать к уже существующему семиэтажному хирургическому корпусу.

В подряд помимо строительства входит выполнение проектно-изыскательских работ, подготовка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы, а также обследование хирургического корпуса. При этом необходимо предусмотреть проведение работ с учётом бесперебойного функционирования больницы.

Новый корпус будет рассчитан на 289 коек, 18 коек отделения реанимации и интенсивной терапии; приёмно-диагностическое отделение сможет принимать до 165 обращений в сутки. Площадь объекта составит порядка 20,5 тыс. кв. м.

Стоимость контракта, который был подписан 25 июня, составила 52,8 млн руб. Средства будут направлены из бюджета Прикамья.

Напомним, ООО «Кинетика» построило в Перми новый комплекс краевой инфекционной больницы. В числе успешно реализованных проектов застройщика — новые корпуса школ «Точка», «Синтез», техношколы им. В. П. Савиных и пр. Сейчас компания ведёт реконструкцию стадиона «Юность», возводит две школы на ул. Уральской и ул. Ветлужской.

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