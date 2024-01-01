На территории больницы им. Тверье в Перми появится новый корпус Стоимость проекта оценили в 66 млн рублей Поделиться Твитнуть

На территории городской клинической больницы им. М.А. Тверье в Перми возведут новое здание. Краевое минзакупок объявило открытый конкурс на поиск подрядчика для разработки проекта строительства лечебного многопрофильного корпуса с приёмно-диагностическим отделением, надземным переходом и благоустройством территории учреждения.

Строительство объекта запланировано на земельном участке больничного комплекса по ул. Братьев Игнатовых, 2. Новое здание будет примыкать к семиэтажному хирургическому корпусу. Предполагаемая стоимость строительства объекта — 6,2 млрд руб., в том числе проектно-изыскательские, строительно-монтажные работы, оснащение объекта инженерным и технологическим оборудованием и пр. Источник финансирования — средства бюджета Пермского края.

Согласно техзаданию, опубликованному на сайте госзакупок, подрядчик должен будет выполнить проектно-изыскательские работы в несколько этапов. Первый — инженерно-изыскательские работы по обследованию, включая обследование семиэтажного здания для установления состава и объёма работ по выполнению устройству примыкания надземного перехода без выполнения реконструкции. Второй этап — разработка проектно-сметной документации, третий — прохождение государственной экспертизы. При этом необходимо предусмотреть проектом проведение работ с учётом обеспечения бесперебойного функционирования больницы.

Новый корпус будет рассчитан на 289 коек, 18 коек отделения реанимации и интенсивной терапии, приёмно-диагностическое отделение сможет принимать до 165 обращений в сутки. Площадь ориентировочно составит 20,5 тыс. кв.м, показатель будет уточняться в процессе проектирования.

Начальная (максимальная) цена контракта — 65,9 млн руб. Заявки принимаются до 21 мая. Итоги подведут 24 мая.

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