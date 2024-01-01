По факту гибели четырёх человек на трассе в Пермском крае возбуждено уголовное дело Прокуратура взяла расследование на контроль Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

По факту ДТП, произошедшего 19 ноября на автодороге Чернушка—Тюш в Пермском крае, в котором погибли четыре человека, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Об этом сообщили в прокуратуре, добавив, что надзорный орган будет контролировать ход расследования.

Напомним, авария произошла минувшей ночью около 23:50. В направлении Чернушки двигался автомобиль «Ниссан Сирена» под управлением водителя 1980 г.р. По предварительной информации, на 4 км автодороги мужчина допустил наезд на стоящий грузовой автомобиль «Ситрак», водитель которого осуществлял замену колеса. Ему помогал ещё один человек.

В результате аварии погибли водитель и два пассажира автомобиля «Ниссан», а также мужчина, помогавший водителю грузовика менять колесо. Сам 24-летний водитель грузового транспортного средства остался жив.

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