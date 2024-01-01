В жёстком ДТП на юге Прикамья погибли четыре человек Авария случилась на автодороге Чернушка - Тюш Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

Поздно вечером 19 ноября в Чернушинском городском округе произошло смертельное ДТП сразу с несколькими погибшими. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Прикамья.

По предварительным данным полиции, около 23:50 на 4 км трассы Чернушка-Тюш водитель автомобиля «Ниссан Сирена», за рулём которого был 44-летний водитель, столкнулся с стоящим на обочине грузовиком «Ситрак». Водитель грузовика вместе с другим мужчиной менял на машине колесо.

В результате аварии погибли два пассажира автомобиля «Ниссан» и мужчина, который помогал водителю грузовика менять колесо.

Сейчас по факту происшествия проводится проверка. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП. Предварительно известно, что водитель грузовика не выставил аварийный знак, но сигнал аварийной остановки был включён.

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