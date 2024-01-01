Новый секретарём единороссов в Мотовилихе избрали Андрея Чернятьева Он стал главой района в июле этого года, а затем вступил в ЕР Поделиться Твитнуть

В политической партии «Единая Россия» избрали нового секретаря отделения Мотовилихинского района Перми. Им стал и.о. главы района Андрей Чернятьев. Об этом сообщается в официальном telegram-канал регионального отделения ЕР.

На этом посту чиновник сменил заместителя руководителя региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Елену Савельеву, которая в течение пяти лет занимала должность секретаря ЕР в Мотовилихе.

Напомним, Чернятьев с 16 июля стал новым главой администрации Мотовилихинского района Перми в статусе и.о., а в конце октября вступил в ЕР.. Прежнему главе района Игорь Сальников покинул свой пост досрочно — его контракт истекал 25 июля, и власти контракт не продлили.

Андрей Чернятьев ранее служил в МВД. Основная часть его карьеры была связана с работой в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Пермскому краю. В 2021 году он был назначен и.о. замглавы Пермского района, а в 2022 году избавился от приставки «и.о.». В администрации муниципального округа он курировал вопросы безопасности и гражданской защиты.

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