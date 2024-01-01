В Пермском крае работник отсудил 1,4 млн рублей за полученную на производстве травму Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В городе Березники Пермского края прокуратура смогла добиться от местного предприятия выплаты компенсации работнику, который получил травмы в результате несчастного случая на производстве. Мужчину ударила труба, отлетевшая от работающего бульдозера, что привело к серьезному нарушению его здоровья. Об этом сообщает ТК «Рифей-Пермь».

Работодатель не согласился на добровольную выплату компенсации за моральный ущерб, в связи с чем прокуратура подала иск в суд. В конечном итоге суд обязал компанию-работодателя выплатить пострадавшему 500 тыс. руб., а также назначил выплату в размере 900 тыс. руб. от фирмы, владеющей бульдозером.

Ранее «Новый компаньон» писал, что Соликамская городская прокуратура выдала главному врачу Городской детской больницы представление из-за обнаруженных в лечебном учреждении нарушений: недостатков в покраске, повреждений на стенах, следов грибковых поражений. Кроме того, некоторые палаты и помещение столовой на цокольном этаже нуждаются в проведении дезинфекцию.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.