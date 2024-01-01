Руководство детской больницы в Прикамье наказали за антисанитарию На стенах нашли грибок, а в столовой насекомых Поделиться Твитнуть

Соликамская городская прокуратура Пермского края и специалисты регионального Управления Роспотребнадзора, а также ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» проверили состояние Городской детской больницы в Соликамске.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры, в ходе проверки были обнаружены недостатки в покраске и повреждения на стенах, а также следы грибковых поражений. В некоторых палатах и в помещении столовой на цокольном этаже требуется провести дезинфекцию.

По результатам инспекции главному врачу медицинского учреждения было выдано представление, помимо этого, в отношении двух должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.

Рассмотрение прокуратурой актов реагирования и устранение выявленных нарушений находится под контролем надзорного органа.

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