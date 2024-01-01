Александра Пермякова В Перми ограничат движение по улице Окулова до 28 декабря На участке проводятся строительно-монтажные работы по устройству накопительного резервуара Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Новый компаньон"

С 18 ноября по 29 декабря будет ограничено движение всех видов транспорта по ул. Окулова в Перми. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Пермского края.





Период ограничения вводится с 00.00 часов 18 ноября 2024 года до 00.00 часов 28 декабря 2024 года на участке от ул. Петропавловской до кольцевой развязки на пл. Гайдара. Объясняется ограничение обеспечением безопасности дорожного движения при выполнении строительно-монтажных работ по устройству накопительного резервуара.



Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в 2025 году в Перми завершат первый этап строительства нового моста через Каму. Сейчас подрядчики переустраивают инженерные коммуникации. Напомним, третий мост через Каму соединит улицы Окулова и Борцов Революции. Проектом также предусмотрено строительство тоннеля, транспортной двухуровневой развязки на пересечении улиц Докучаева и Якутской с дорогой Дружбы и модернизация пл. Гайдара.

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