Александра Пермякова
В Перми ограничат движение по улице Окулова до 28 декабря
На участке проводятся строительно-монтажные работы по устройству накопительного резервуара
С 18 ноября по 29 декабря будет ограничено движение всех видов транспорта по ул. Окулова в Перми. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Пермского края.
Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в 2025 году в Перми завершат первый этап строительства нового моста через Каму. Сейчас подрядчики переустраивают инженерные коммуникации. Напомним, третий мост через Каму соединит улицы Окулова и Борцов Революции. Проектом также предусмотрено строительство тоннеля, транспортной двухуровневой развязки на пересечении улиц Докучаева и Якутской с дорогой Дружбы и модернизация пл. Гайдара.
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