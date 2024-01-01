В 2025 году в Перми завершат первый этап строительства нового моста через Каму
Сейчас подрядчики переустраивают инженерные коммуникации
Региональные власти планируют завершить первый этап строительства третьего моста через Каму в 2025 году. Об этом на заседании краевого правительства рассказал министр транспорта региона Сергей Вешняков. Он представил доклад об итогах сезона работ по строительству и ремонту автомобильных дорог в 2024 году и планах на 2025 год.
«Стартовало строительство первого этапа третьего моста через реку Каму. В рамках первого этапа подрядной организации будет выполнено расширение участка кругового движения с целью увязки с вновь построенными объектами», — рассказал министр.
Сейчас, по словам чиновника, подрядчики выполняют работы подготовительного этапа, в который входит переустройство существующих инженерных коммуникаций. Непосредственно строительные работы начнутся в 2025 году.
Напомним, третий мост через Каму соединит улицы Окулова и Борцов Революции. Проектом также предусмотрено строительство тоннеля, транспортной двухуровневой развязки на пересечении улиц Докучаева и Якутской с дорогой Дружбы и модернизация пл. Гайдара.
Стоимость возведения объекта, согласно проекту Адресной инвестиционной программы до 2030 года, в текущих ценах составляет 77,5 млрд руб.
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