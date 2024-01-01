В 2025 году в Перми завершат первый этап строительства нового моста через Каму Сейчас подрядчики переустраивают инженерные коммуникации Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Региональные власти планируют завершить первый этап строительства третьего моста через Каму в 2025 году. Об этом на заседании краевого правительства рассказал министр транспорта региона Сергей Вешняков. Он представил доклад об итогах сезона работ по строительству и ремонту автомобильных дорог в 2024 году и планах на 2025 год.

«Стартовало строительство первого этапа третьего моста через реку Каму. В рамках первого этапа подрядной организации будет выполнено расширение участка кругового движения с целью увязки с вновь построенными объектами», — рассказал министр.

Сейчас, по словам чиновника, подрядчики выполняют работы подготовительного этапа, в который входит переустройство существующих инженерных коммуникаций. Непосредственно строительные работы начнутся в 2025 году.

Напомним, третий мост через Каму соединит улицы Окулова и Борцов Революции. Проектом также предусмотрено строительство тоннеля, транспортной двухуровневой развязки на пересечении улиц Докучаева и Якутской с дорогой Дружбы и модернизация пл. Гайдара.

Стоимость возведения объекта, согласно проекту Адресной инвестиционной программы до 2030 года, в текущих ценах составляет 77,5 млрд руб.

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