Сеть жёстких дискаунтеров «Чижик» запустила в Перми доставку Ранее сервис был доступен только в Москве и Московской области Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми сеть жёстких дискаунтеров «Чижик» запустила сервис доставки. Об этом сообщили в пресс-службе сети. Ранее заказывать товары онлайн могли только жители Москвы и Московской области, теперь к ним присоединились покупатели из Перми и других городов-миллионников.

Стоимость доставки составляет 199 руб., а скорость — в среднем один час, в зависимости от удалённости адреса клиента от магазина. Максимальный вес заказа — 30 кг. Цены на товары в онлайн-канале идентичны ценам в магазинах сети. Заказы собирают сотрудники «Чижика». Доставка осуществляется собственными курьерами и курьерами-партнёрами Х5 Digital, которые уже работают с торговыми сетями «Пятёрочка» и «Перекрёсток», а также курьерами агрегаторов.

Оформить заказ из «Чижика» можно в одноимённом приложении торговой сети в AppStore и Google Play, а также в приложениях агрегаторов-партнёров сети.

Напомним, первые жёсткие дискаунтеры «Чижик» открылись в Перми в августе 2022 года. По информации 2ГИС, сейчас в Перми работают 92 торговые точки «Чижик».

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