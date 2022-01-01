Мария Сыропятова Первые жёсткие дискаунтеры «Чижик» откроются в Перми 15 августа Всего за неделю в Прикамье планируется открыть шесть магазинов Поделиться Твитнуть

Открытие первых магазинов сети продуктовых дискаунтеров «Чижик» запланирована на понедельник, 15 августа. На официальном сайте сети сообщается, что в этот день откроются два магазина: по ул. Механошина, 21 и ш. Космонавтов, 258 (Верхние Муллы).

На 17 августа запланировано открытие магазинов «Чижик» по ул. Ласьвинской, 32 и ул. Черниговской, 9. Открытие магазина по ул. Целинной, 41 предполагается 19 августа. В этот же день запланировано открытие первого магазина «Чижик» в Куеде по ул. Гагарина, 3.

Напомним, ранее «Новому компаньону» в сети сообщили о планах открыть магазины на ул. Механошина и ш. Космонавтов 12 августа, затем проинформировали о переносе сроков.

Дисконт-магазины «Чижик» компании X5 Retail Group (управляет розничными сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель») начали открываться в России с февраля 2020 года.

Отличительная особенность жёсткого дискаунтера — значительно более низкая стоимость привычной продовольственной корзины, чем в среднем на рынке. Экономия достигается за счёт жесткой оптимизации всех бизнес-процессов, отказа от продажи товаров с небольшим сроком годности, компактных торговых залов и пр.

В настоящий момент «Чижик» насчитывает более 150 магазинов в девяти регионах РФ.

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