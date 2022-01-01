Открытие в Перми дисконт-магазинов «Чижик» переносится Дискаунтер обещает зайти в регион до конца сентября Поделиться Твитнуть

Открытие в Перми магазинов федеральной сети «жёстких дискаунтеров» «Чижик» переносится. Об этом «Новому компаньону» сообщили представители сети.

«Дата открытия магазинов перенесена. На данный момент точная дата открытия не известна», — заявили изданию. При этом в компании добавили, что «выход в регион» намечен на третий квартал 2022 года. До конца сентября первые магазины «Чижик» также должны заработать в Екатеринбурге и Челябинске.

Напомним, в начале лета в торговой сети нашему корреспонденту заявили, что первые два дисконт-магазина «Чижик» заработают в Перми в августе по адресам: ул. Механошина, 31 (район Центрального рынка) и шоссе Космонавтов, 258 (Верхние Муллы).

Дисконт-магазины «Чижик» компании X5 Retail Group (управляет розничными сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель») начали открываться в России с февраля 2020 года.

Отличительная особенность дискаунтера — значительно более низкая стоимость привычной продовольственной корзины, чем в среднем на рынке.

В настоящий момент «Чижик» насчитывает более 150 магазинов в девяти регионах РФ.

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