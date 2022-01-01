Олег Антонов Первые два дисконт-магазина «Чижик» откроются в Перми в августе Они заработают на шоссе Космонавтов и ул. Механошина Поделиться Твитнуть

Компания X5 Retail Group, управляющая розничными сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» готовится к открытию в Перми первых двух объектов в формате «жёсткий дискаунтер» под брендом «Чижик».

Как сообщили «Новому компаньону» в торговой сети, магазины заработают 12 августа 2022 года по адресам: ул. Механошина, 31 (район Центрального рынка) и шоссе Космонавтов, 258 (Верхние Мулы).

Дисконт-магазины «Чижик» начали открываться в России с февраля 2020 года. Первые две торговые точки заработали в Москве. Сейчас сеть насчитывает сто магазинов — сотый открылся в апреле 2022 года в Нижнем Новгороде.

Новый формат «жёсткого дискаунтера» «Чижик» предполагает небольшую торговую площадь от 200 до 250 кв. м, с ограниченным ассортиментом — не более 800 товарных позиций. Сеть стремится к тому, чтобы около 60% ассортимента составляли товары под собственной торговой маркой.

Магазины «Чижик» предназначены для практичных покупателей, которые готовы приобретать качественный товар по привлекательной цене и без ожидания дизайнерского антуража и высокого уровня сервиса. Привлекательная цена товара в таких магазинах формируется за счет снижения операционных расходов и наценки на товар.

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