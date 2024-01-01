Жительница Прикамья выиграла в лотерею 1 млн рублей Выигрыш она собирается потратить на отдых в жарких странах Поделиться Твитнуть

Жительница Чусовского городского округа выиграла 1 млн руб. по билету моментальной лотереи «Билет в высшее общество» от бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, «Национальная лотерея».

Сообщается, что счастливый билет она купила за 500 руб. на Почте России в сентябре этого года.





«Шёл дождь. В эту непогоду решила поднять себе настроение и сыграть в лотерею. Такого результата я, конечно, не ожидала», — рассказала победительница.









Ранее пресс-служба «Национальной лотереи» сообщала, что инженер по автоматизации производственных процессов из Чайковского Пермского края выиграл 1 млн руб. в лотерею «Лавина призов» Счастливая обладательница лотерейного миллиона сообщила, что часть выигрыша пойдёт на «продление лета» — отпуск в тёплых странах. Имя счастливицы пресс-служба «Национальной лотереи» не оглашает.Ранее пресс-служба «Национальной лотереи» сообщала, что инженер по автоматизации производственных процессов из Чайковского Пермского края выиграл 1 млн руб. в лотерею «Лавина призов» во время командировки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.