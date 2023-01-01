Инженер из Пермского края выиграл 1 млн рублей в лотерею Мужчина решил попытать удачу, возвращаясь из командировки Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Инженер по автоматизации производственных процессов из Чайковского Пермского края выиграл 1 млн руб. в лотерею «Лавина призов» во время командировки. Об этом сообщает пресс-служба «Национальной Лотереи». Фамилия победителя не называется, известно только, что его зовут Олег.

«Мне предстояла поездка домой 14 марта, из командировки возвращался в Чайковский, — рассказал победитель. — На карте было всего 100 руб., решил сыграть в мобильном приложении «Национальной Лотереи». Выбрал игру «Лавина призов», пролистал билеты и выбрал 14-й по счёту. Он и оказался выигрышным».

Сообщается, что это первый в жизни крупный выигрыш мужчины.

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