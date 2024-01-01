Новогодний Red market в Перми вновь не состоится Организаторы не нашли помещение Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

В этом году новогодний фестиваль музыки, еды и дизайна Red market снова не состоится. Организаторы не смогли найти подходящее пространство для мероприятия. Тем не менее, они уверяют, что проект не закрыт, и постоянно ищут место для его проведения. Об этом сообщает ИА «Текст».

Есть шанс, что фестиваль пройдёт весной, если удастся найти подходящее помещение.

Зимний Red market является одним из старейших фестивалей в городе, его история насчитывает более десяти лет. Обычно его проводят раз в сезон, и на мероприятии собираются российские дизайнеры одежды и аксессуаров, рестораторы, фермеры и музыканты. Фестиваль также предлагает разнообразные события: мастер-классы и активные программы для детей и взрослых.

Ранее фестиваль проходил в залах клуба ВКИУ, в пространстве «Завод Шпагина».

В прошлом году зимний Red market не состоялся по той же причине, что и нынче, — не удалось найти подходящее помещение.

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