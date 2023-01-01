В Перми отменили новогодний фестиваль Red market Организаторы не нашли подходящую площадку Поделиться Твитнуть

Алёна Ужегова

Организаторы фестиваля Red market разместили в соцсетях пост о том, что не будут в этом году проводить традиционный новогодний фестиваль. Причина — для события не нашлось подходящего помещения.

«Мы с большой грустью, сообщаем вам о том, что в этом году не будет Новогоднего маркета, — говорится в информации. — Спасибо большое всем, кто присылал различные варианты площадок, но, к сожалению, ни к кем не удалось договориться. Мы до последнего тянули с этой новостью, в надежде, что получится как-то исправить ситуацию, но увы....».

Одна из организаторов проекта Александра Букрина пояснила изданию 59.ru, что те площадки, которые подходили для фестиаваля по размерам и локации, не согласились на краткосрочную аренду.

«Некоторые классные пространства, например Трамвайное депо, еще не готовы технически. Последняя наша «постоянная» площадка на «Заводе Шпагина» официально закрыта для проведения мероприятий: там сейчас проходит выставка «Оружие Победы», которая продлится ещё весь 2024 год. Был предложен вариант пространства «Точки Кипения», но, к сожалению, для нас это маленькое пространство, — отметила Букрина.

Red market — это фестиваль, который проводится раз в сезон и собирает в одном месте молодых российских дизайнеров, локальные и региональные проекты в сфере услуг, общепита и развлечений.

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