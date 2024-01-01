В зоне СВО погиб 21-летний житель Прикамья Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Александровского муниципального округа

В ходе проведения специальной военной операции на Украине погиб житель Александровского муниципального округа Пермского края Мурат Коптяев, об этом сообщили власти округа на своей странице в соцсети ВКонтакте.

«Официально подтвердилось известие о гибели нашего земляка. Администрация Александровского муниципального округа выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего. Это невосполнимая утрата и общая скорбь. Вечная слава и вечная память герою!» — сказано в информации.

Известно, что Мурат Коптяев родился 13 ноября 2002 года.

О дате похорон военнослужащего чиновники сообщат дополнительно.

Ранее «Новый компаньон» писал, что на СВО в сентябре погиб житель Верещагино Игорь Патраков. Ему было 30 лет. Церемония прощания с Игорем Патраковым пройдёт 19 ноября в Верещагинском дворце досуга по адресу: ул. Железнодорожная, 16. Начало в 11.00.

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