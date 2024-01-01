Прививки от гриппа за неделю поставили около 20 тысяч жителей Прикамья План вакцинации пока не выполнен Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На 18 ноября в Пермском крае прививки от гриппа поставили 1,27 млн человек (51,2% от совокупного населения), в том числе 406 тыс. детей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора (РПН). Таким образом, за последнюю неделю вакцинировались порядка 20 тыс. жителей региона.

По постановлению Главного государственного санитарного врача по Пермскому краю от 13 августа 2024 года, в осенний период 2024 года прививочная кампания против гриппа должна охватить 60% населения Прикамья. При этом должно быть привито не менее 75% лиц из групп риска.

В РПН напомнили, что вакцинироваться от гриппа рекомендовано всем, начиная с 6-месячного возраста. Особенно врачи советуют поставить прививку гражданам, входящим в группу риска: работникам медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы и сферы услуг, социальным работникам, студентам, а также лицам, страдающим хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной системы, ожирением, часто болеющим ОРВИ, лицам старше 60 лет и беременным женщинам.

Эпидемический подъём заболеваемости ОРВИ и гриппа уже начинается. По прогнозам, пик заболеваемости придётся на 4-6 неделю нового года. Эпидемический подъём обычно продолжается 6-8 недель и к марту сходит на нет.

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