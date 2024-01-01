В Пермском крае прививки от гриппа поставили 1,25 млн человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным на 11 ноября 2024 года в Пермском крае прививки от гриппа поставили 1 млн 250 тыс. человек — это 50,3% от совокупного населения региона, в том числе 406 тыс. детей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Напомним, по постановлению Главного государственного санитарного врача по Пермскому краю от 13 августа 2024 года, в осенний период 2024 года прививочная кампания против гриппа должна охватить до 60% населения Прикамья. При этом должно быть привито не менее 75% лиц из групп риска.

В РПН рассказали, что в регионе ежегодно регистрируется более 1 млн случаев инфекционных заболеваний, 90% приходится на ОРВИ и грипп. В рамках подготовки к эпидемическому сезону в Прикамье прививочная кампания против гриппа стартовала в конце августа.

Вакцина рекомендована всем, начиная с 6-месячного возраста. Особенно врачи советуют поставить прививку гражданам, входящим в группу риска: работникам медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы и сферы услуг, социальным работникам, студентам, а также лицам, страдающим хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной системы, ожирением, часто болеющим ОРВИ, лицам старше 60 лет и беременным женщинам.

Эпидемический подъём заболеваемости ОРВИ и гриппа прогнозируется в последних числах ноября — начале декабря, пик показателей заболеваемости обычно приходится на 4-6 недели нового года. Эпидемический подъём обычно продолжается 6-8 недель и к марту сходит на нет.

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