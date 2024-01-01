В Перми прокуратура проводит проверку по факту загрязнения реки Ива Представители ведомства выезжали на место Поделиться Твитнуть

Фото: прокуратура Пермского края

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку после сообщений о возможном загрязнении реки Ива в Мотовилихинском районе Перми. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

На место выезжали представители прокуратуры и осмотрели участок водного объекта. По поручению ведомства скоординированы действия специалистов управления Росприроднадзора Пермского края и Государственной инспекции по экологии и природопользованию, направленные на установление фактических обстоятельств случившегося.

После анализа заключений специалистов прокуратура примет решение о необходимости иных надзорных мероприятий и мер реагирования.

Как ранее писал «Новый компаньон», в сентябре Пермская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по фактам сообщений о загрязнении Данилихи. Сотрудники ведомства зафиксировали скопление нефтепродуктов, которые вытекают в реку из бесхозяйного трубопровода в районе моста на ш. Космонавтов. Вред водоёму наносили и размещённые в пойме особо охраняемой природной территории регионального значения бытовые и строительные отходы.

В конце октября начались работы по очистке русла реки и её прибрежной территории от нефтепродуктов. Городские власти взяли проведение работ под личный контроль и пообещали выезжать на место ежедневно.





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