В Перми началась отчистка от нефтепродуктов реки Данилихи
Работы начались после вмешательства прокуратуры
В Перми, в районе моста по шоссе Космонавтов (в районе дома № 33), подрядной организацией ООО «Промотходы» начаты работы по очистке русла реки и её прибрежной территории от нефтепродуктов. Городские власти взяли проведение работ под личный контроль и пообещали выезжать на место ежедневно.
Напомним, в сентябре Пермская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по фактам сообщений о загрязнении Данилихи. Сотрудники ведомства зафиксировали скопление нефтепродуктов, которые вытекают в реку из бесхозяйного трубопровода в районе моста на ш. Космонавтов. Вред водоёму наносили и размещённые в пойме особо охраняемой природной территории регионального значения бытовые и строительные отходы. Они складируются у реки и наносят вред водному объекту и
Как пояснили тога в прокуратуре, «несмотря на нарушения, чиновники не принимают меры по приобретению бесхозного трубопровода в муниципальную собственность и не предотвращают загрязнение водного объекта».
После того, как природоохранный прокурор внёс главам администраций Свердловского и Дзержинского районов Перми представления, чиновники организовали КЧС и провели конкурсные процедуры по выбору подрядчика для ликвидации загрязнения.
Что же касается бесхозяйного трубопровода, то он будет передан в собственность муниципалитета.
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