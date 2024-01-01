В Перми началась отчистка от нефтепродуктов реки Данилихи Работы начались после вмешательства прокуратуры Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми, в районе моста по шоссе Космонавтов (в районе дома № 33), подрядной организацией ООО «Промотходы» начаты работы по очистке русла реки и её прибрежной территории от нефтепродуктов. Городские власти взяли проведение работ под личный контроль и пообещали выезжать на место ежедневно.

Администрация Перми

Напомним, в сентябре Пермская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по фактам сообщений о загрязнении Данилихи. Сотрудники ведомства зафиксировали скопление нефтепродуктов, которые вытекают в реку из бесхозяйного трубопровода в районе моста на ш. Космонавтов. Вред водоёму наносили и размещённые в пойме особо охраняемой природной территории регионального значения бытовые и строительные отходы. Они складируются у реки и наносят вред водному объекту и

Как пояснили тога в прокуратуре, «несмотря на нарушения, чиновники не принимают меры по приобретению бесхозного трубопровода в муниципальную собственность и не предотвращают загрязнение водного объекта».

Администрация Перми

После того, как природоохранный прокурор внёс главам администраций Свердловского и Дзержинского районов Перми представления, чиновники организовали КЧС и провели конкурсные процедуры по выбору подрядчика для ликвидации загрязнения.

Что же касается бесхозяйного трубопровода, то он будет передан в собственность муниципалитета.

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