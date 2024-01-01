В Перми речку Данилиху загрязняют нефтепродуктами из беcхозного трубопровода Прокуратура обязала чиновников принять меры Поделиться Твитнуть

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по фактам сообщений о загрязнении реки Данилиха. Сотрудники ведомства зафиксировали скопление нефтепродуктов, которые вытекают в реку из бесхозяйного трубопровода в районе моста на шоссе Космонавтов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

На этом участке также размещены бытовые и строительные отходы. Они складируются у реки наносят вред водному объекту и особо охраняемой природной территории регионального значения.

Как пояснили в прокуратуре, несмотря на нарушения, чиновники не принимают меры по приобретению бесхозного трубопровода в муниципальную собственность и не предотвращают загрязнения водного объекта.

В связи с этим природоохранный прокурор внёс главам администраций Свердловского и Дзержинского районов Перми представления. После этого чиновники решили организовать КЧС и провести конкурсные процедур, чтобы выбрать подрядчика по ликвидации загрязнения. Кроме того, начата процедура приобретения бесхозяйного трубопровода в собственность муниципалитета.

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