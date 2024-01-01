Александра Пермякова В Прикамье РЖД заставили выплатить 600 тысяч рублей за «излишне формальные требования» Суд поддержал позицию Пермского УФАС в споре с железнодорожниками Поделиться Твитнуть

ОАО «РЖД» оштрафовано на 600 тыс. руб. за формализм в процедуре подключения к энергосетям. Об этом сообщается в тг-канале пермского УФАС.

В информации сказано, что филиал ОАО «РЖД» "Трансэнерго" отказал потребителю, который просил увеличить мощность электроэнергии для нужд производства промышленного предприятия. В РЖД сослались на отсутствие требуемых сведений и документов в заявке.





Сотрудники УФАС установили, что поданная предприятием заявка содержала все необходимые сведения, а требования ОАО «РЖД» были излишне формальными. Поэтому, по мнению ведомства, отказ в выдаче договора и технических условий на увеличение мощности электроэнергии был незаконным.









Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми приступят к строительству детской железной дороги. Проект РЖД получил Наложенный штраф 600 тыс. руб. РЖД пытались оспорить в суде. Однако Арбитражный суд Москвы согласился с выводами антимонопольного ведомства.Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми приступят к строительству детской железной дороги. Проект РЖД получил разрешение минимущества на первый этап.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.