Пермской НКО «Территория семьи» безвозмездно передали помещения молочной кухни Там откроют семейные психологические консультации и комнаты психоэмоциональной разгрузки Поделиться Твитнуть

Пермская региональная общественная организация «Территория семьи» получила в безвозмездное пользование помещения на ул. Елькина, 45 в Свердловском районе Перми. Их общая площадь составляет 411 кв. м. Объект передан на пять лет. Организация будет оплачивать только коммунальные услуги.

«У нас всегда есть планы по расширению услуг и помощи нуждающимся пермским семьям. Так сложилось, что в этот раз нам предложили рассмотреть возможность занять под добрые дела соседнее с нашим офисом помещение. Процесс согласования шёл 7 месяцев», — рассказала «Новому компаньону» заместитель руководителя ПРОО «Территория семьи» Галина Прорубникова.

Она пояснила, что 3 недели назад стало известно, что вопрос решился в пользу НКО, а 18 ноября был подписан акт приёма-передачи и заключён договор с краевым минимущества. Ранее в этих помещениях была молочная кухня.

Основатель «Территория семьи» Анна Зуева и её коллеги. Фото: «Территория семьи»

В полученных помещениях планируется проводить семейные психологические консультации и организовать комнаты психоэмоциональной разгрузки.

«Территория семьи» — общественная организация, созданная в 2015 году. Она помогает семьям с детьми в трудной жизненной ситуации. Обратившись в организацию, человек может получить помощь юриста, психолога или специалиста по социальной работе. Также нуждающимся семьям помогают одеждой и продуктами, детским питанием и предметами гигиены.

С весны 2023 года «Территория семьи» запустила проект «Тепло». Это благотворительный магазин, в котором представлена женская и мужская одежда, обувь, а также аксессуары и экопродукция. Все товары предоставляются неравнодушными пермяками. Вырученные средства автоматически перечисляются на счёт НКО.

Ранее «Новый компаньон» писал о главных благотворительных организациях Перми.

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