В ТРЦ «Планета» заработал благотворительный магазин «Тепло»
Это проект Пермской общественной организации «Территория семьи»
В пятницу, 24 марта, в пермском торгово-развлекательном центре «Планета» открылся благотворительный магазин «Тепло». Об этом сообщили в пресс-службе ТРЦ.
Магазин расположен на втором этаже, его площадь составляет 111 кв. м.
Здесь представлена женская и мужская одежда, обувь, а также аксессуары и экопродукция.
«Все товары предоставлены неравнодушными жителями Перми, а вырученные средства автоматически перечисляются на счёт благотворительной общественной организации «Территория семьи», — говорится в сообщении.
Пермская общественная организация «Территория семьи» поддерживает нуждающиеся семьи с детьми с 2015 года. "Тепло" - проект данной организации.
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