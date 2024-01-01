Александра Пермякова Энергетики Прикамья обнаружили под Кунгуром нелегальных майнеров Нанесённый ими ущерб превысил 2 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во время совместного рейда энергетиков с сотрудниками полиции была пресечена деятельность незаконных майнеров в Кунгурском округе. Об этом сообщает пермский филиал «Россети Урал».

Энергетики «Пермэнерго» обратили внимание на подозрительный объект в одном из населённых пунктов Кунгурского муниципального округа.





«Окружённая заборами территория охранялась двумя агрессивными среднеазиатскими овчарками. В торцовой стене хозяйственной постройки, которая находилась вдали от жилого дома, были размещены пять вентиляторов. С другой стороны был выполнен проём естественной вентиляции, защищённый металлической сеткой», — сообщают энергетики.



Все косвенные признаки, по их словам, указывали на наличие здесь незаконно установленного майнингового оборудования. Провели проверку вместе с полицией и, действительно, выявили майнеров.



Объём неучтённого потребления электроэнергии составил почти 300 тыс. кВт∙ч. Ущерб насчитали — более 2 млн руб. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 165 УК РФ.





Напомним, ещё одним горе-бизнесменам из того же Кунгурского муниципального округа после череды судов пришлось возместить полностью сумму нанесённого ущерба — более 1 млн руб.









С начала года в Пермском крае, как ранее писал «Новый компаньон», отмечен большой рост энергопотребления со стороны жителей региона — порядка 7%. Одна из причин — бытовой майнинг, «О фактах нелегального майнинга и хищениях электроэнергии можно сообщить по телефону контакт-центра компании «Россети Урал» 8-800-2200-220 (звонок бесплатный, круглосуточно). Для звонка с мобильных устройств клиенты могут воспользоваться коротким номером 220», — сообщает пресс-служба пермского филиала «Россети Урал».С начала года в Пермском крае, как ранее писал «Новый компаньон», отмечен большой рост энергопотребления со стороны жителей региона — порядка 7%. Одна из причин — бытовой майнинг, отмечали эксперты.

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