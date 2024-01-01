В Прикамье резко выросло потребление электроэнергии Одна из причин — майнеры Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала этого года в Пермском крае отмечен большой рост энергопотребления со стороны жителей региона — порядка 7%. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на гендиректора ПАО «Пермэнергосбыт» Игоря Шершакова.

По его словам подобных показателей за три квартала не было очень давно.

Шершаков выделил две «очевидные причины» увеличения: совершенствование учёта электроэнергии с помощью «умных» приборов и рост числа электроприборов в домохозяйствах. Однако третьей причиной, по мнению энергетика, стал бытовой майнинг.

«Конечно, у нас не Иркутская область, где тариф для населения 1,5 руб. за 1 кВт·ч. И майнеры там, образно выражаясь, гудят в каждом сарае. Но даже при пермских тарифах для села вполне вероятно сделать бытовой майнинг рентабельным», — заключил эксперт.

Всего девять месяцев с начала этого года потребление электричества в регионе выросло на 4% — с 14,1 до 14,7 млрд кВт·ч. При этом большой рост наблюдается у промышленных предприятий.

«Полезный отпуск «Пермэнергосбыта» вырос на том же уровне — плюс 4,6% к девяти месяцам прошлого года, с 7,9 до 8,2 млрд кВт·ч»,— отметил Шершаков.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.