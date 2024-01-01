Александра Пермякова
В Перми монтажник упал в канализационный колодец
Создана комиссия по расследованию несчастного случая
Тяжёлые травмы получил монтажник, сорвавшись с монтажных скоб при подъёме из канализационного колодца. Об этом сообщает пресс-служба Госинспекции труда в Пермском крае.
«При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера. Материалы расследования будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности», — сообщают в Госинспекции труда по Пермскому краю.
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