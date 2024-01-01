Александра Пермякова В Перми монтажник упал в канализационный колодец Создана комиссия по расследованию несчастного случая Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Тяжёлые травмы получил монтажник, сорвавшись с монтажных скоб при подъёме из канализационного колодца. Об этом сообщает пресс-служба Госинспекции труда в Пермском крае.

Тяжёлый несчастный случай произошёл в ноябре с монтажником наружных трубопроводов ООО «РКС-Инжиниринг». При подъёме из канализационного колодца по монтажным скобам он отстегнулся от леера, к которому крепилась страховочная привязь, и упал обратно в колодец с высоты около 4 м. Сообщается, что сотрудник получил тяжелейшую травму.





В Госинспекции труда также сообщают, что на данный момент сформирована комиссия по расследованию несчастного случая — устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.



«При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера. Материалы расследования будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности», — сообщают в Госинспекции труда по Пермскому краю.

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