Ситуация с попавшим в глаз пермячке осколком стекла заинтересовала Александра Бастрыкина Глава СК затребовал доклад от местных следователей Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации об оказании небезопасных транспортных услуг в Перми. Речь идёт об инциденте в автобусе, в котором пассажирке попал в глаз осколок лопнувшего стекла. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на Информационный центр СК.

В ведомстве отмечают, что в СМИ и соцсетях появилась информация, что 14 ноября Перми во время движения автобуса в салоне обрушилась стеклянная перегородка. В результате осколок попал в глаз пассажирке, ей потребовалась медицинская помощь.

В связи с этим глава СК поручил поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину провести процессуальную проверку и доложить о ее предварительных и окончательных результатах.

Исполнение поручения и ход процессуальной проверки контролирует центральный аппарат ведомства.

Напомним, инцидент произошёл в автобусе №51, который подъезжал к остановке «Юнгородок». В салоне лопнуло стекло, а осколок прилетел в глаз одной из пассажирок. Позднее представители компании-перевозчика АО «Интранс ПК» сообщили, что водитель не заметил происшествие и не подозревал, что кто-то мог пострадать. В компании добавили: если бы водитель знал о произошедшем, он вызвал бы скорую.

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