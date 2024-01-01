Ситуация с попавшим в глаз пермячке осколком стекла заинтересовала Александра Бастрыкина
Глава СК затребовал доклад от местных следователей
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации об оказании небезопасных транспортных услуг в Перми. Речь идёт об инциденте в автобусе, в котором пассажирке попал в глаз осколок лопнувшего стекла. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на Информационный центр СК.
В ведомстве отмечают, что в СМИ и соцсетях появилась информация, что 14 ноября Перми во время движения автобуса в салоне обрушилась стеклянная перегородка. В результате осколок попал в глаз пассажирке, ей потребовалась медицинская помощь.
В связи с этим глава СК поручил поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину провести процессуальную проверку и доложить о ее предварительных и окончательных результатах.
Исполнение поручения и ход процессуальной проверки контролирует центральный аппарат ведомства.
Напомним, инцидент произошёл в автобусе №51, который подъезжал к остановке «Юнгородок». В салоне лопнуло стекло, а осколок прилетел в глаз одной из пассажирок. Позднее представители компании-перевозчика АО «Интранс ПК» сообщили, что водитель не заметил происшествие и не подозревал, что кто-то мог пострадать. В компании добавили: если бы водитель знал о произошедшем, он вызвал бы скорую.
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