В Перми лопнувшее в автобусе стекло попало в глаз пассажирке В дептрансе напомнили о правилах поведения при несчастном случае Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

14 ноября в Перми произошёл инцидент, в результате которого пассажирка автобуса получила травму. Она рассказала о случившемся телеграм-каналу «ЧП ДТП Пермь», отметив, что находилась в автобусе № 51. Когда транспортное средство приближалось к остановке «Юнгородок», стекло лопнуло, и осколок, по её словам, попал ей в глаз.

«Вероятно, мне придётся обратиться в поликлинику», — поделилась пострадавшая своими переживаниями.

Представители компании-перевозчика АО «Интранс ПК» в разговоре с корреспондентом сайта perm.aif.ru прокомментировали ситуацию. По их словам, водитель не заметил инцидента и не подозревал, что кто-то мог пострадать.

«Девушка вышла на остановке — и всё. Он продолжил маршрут. Если бы он знал о произошедшем, то вызвал бы скорую», — добавили в компании.

В департаменте транспорта Перми сайту пояснили, что автобус маршрута № 51 был снят с линии около 19:00. О несчастном случае известно не было, о пострадавших не сообщалось.

В ведомстве напомнили, что при несчастном случаи необходимо сразу обратиться к водителю. Согласно инструкции тот должен остановить автобус и сообщить о случившемся в центральную диспетчерскую службу.

Также в департаменте напомнили, что все пассажиры общественного транспорта Перми застрахованы. Узнать информацию о получении компенсации можно по телефону перевозчика.

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