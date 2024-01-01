Пермский «Авиадвигатель» потребовал взыскать с авиарегулятора ЕС 500 тысяч евро Заявление находится в краевом арбитраже Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

АО «ОДК-Авиадвигатель» направило в Арбитражный суд Пермского края заявление о выдаче исполнительного листа. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Документ поступил после решения краевого арбитража, который удовлетворил иск предприятия к Европейскому агентству по безопасности полетов (EASA) по поводу неосновательного обогащения со стороны структуры ЕС.

Как ранее писал «Новый компаньон», в сентябре стало известно, что краевой арбитраж полностью удовлетворил иск «Авиадвигателя» к EASA о взыскании 438,5 тыс. евро.

В резолютивной части решения говорилось, что суд постановил взыскать с EASA в пользу предприятия неосновательное обогащение в 409,3 тыс. евро и проценты за пользование чужими денежными средствами с 28 февраля по 19 сентября 2022 года в сумме 29,1 тыс. евро с продолжением начисления по действующей в соответствующие периоды ставке ЦБ на сумму долга до его фактической уплаты и расходы по уплате госпошлины в 155,2 тыс. руб.

В материалах дела указывалось, что в 2021 году «Авиадвигатель» перечислил 409,3 тыс. евро за оказание услуг по валидации сертификата двигателя ПД-14. EASA подтвердило получение платежа, но услугу не оказало. После начала СВО организация заблокировала получение электронных писем от предприятия. Осенью 2022 года АО обратилось с иском в арбитражный суд.

О том, что пермский двигатель ПД-14 готовят к сертификации в Евросоюзе, «Новый компаньон» писал в 2019 году. Подготовку необходимо было завершить до конца 2021 года, однако этого не произошло.

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