Алёна Бронникова Пермский «ОДК-Авиадвигатель» взыскал с авиарегулятора ЕС более 400 тысяч евро Дело рассматривалось в суде с 2022 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Иск АО «ОДК-Авиадвигатель» к Европейскому агентству по безопасности полётов (EASA) о взыскании 438,5 тыс. евро был полностью удовлетворён Арбитражным судом Пермского края. Соответствующее решение было вынесено 23 сентября.

Согласно резолютивной части, опубликованной в картотеке арбитражных дел, суд постановил взыскать с EASA в пользу предприятия неосновательное обогащение в 409,3 тыс. евро. Также с авиарегулятора решено взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами с 28 февраля по 19 сентября 2022 года в сумме 29,1 тыс. евро с продолжением начисления по действующей в соответствующие периоды ставке ЦБ на сумму долга до его фактической уплаты и расходы по уплате госпошлины в 155,2 тыс. руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца.

Первым на документ обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье». Как указано в материалах дела, «Авиадвигатель» в 2021 году перечислил 409,3 тыс. евро за оказание услуг по валидации сертификата двигателя ПД-14. EASA подтвердило получение платежа, но услугу не оказало. После начала СВО организация заблокировала получение электронных писем от предприятия. Осенью 2022 года АО обратилось с иском в арбитражный суд.

О том, что пермский двигатель ПД-14 готовят к сертификации в Евросоюзе, «Новый компаньон» писал в 2019 году. Подготовку необходимо было завершить до конца 2021 года.

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