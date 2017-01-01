Пермский двигатель готовят к сертификации в Евросоюзе

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Фото: Игорь Катаев

Министерство промышленности и торговли РФ объявило тендер на доработку авиационного двигателя ПД-14 перед прохождением сертификации в Европейском агентстве по безопасности полетов (EASA), сообщает RosTender.info.

Предельная стоимость услуг по контракту составит 12 млрд 280 млн руб. Работы профинансируют из федерального бюджета. Согласно конкурсной документации, предстоит улучшить эксплуатационные характеристики двигателя, который предназначен для установки на гражданские самолеты МС-21, увеличить его ресурс и надёжность.

Предложения от участников тендера принимаются до 19 апреля, а 30 апреля конкурсная комиссия назовёт победителя. Подготовка к сертификации должна быть завершена к 15 декабря 2021 года.

ПД-14 («перспективный двигатель тягой 14 тонн») — проект семейства гражданских турбовентиляторных двигателей с тягой на взлёте от 9 до 18 тонн, разрабатываемый предприятиями ОДК. Головной разработчик — АО «ОДК-Авиадвигатель» (Пермь), головной изготовитель — АО «ОДК-Пермские моторы» (Пермь).