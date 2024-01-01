В Перми бывшая «дочка» «Мотовилихи» выкупила ограниченное к обороту имущество завода Сумма сделки превысила 7,3 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Стали известны итоги повторных торгов по реализации более 18,9 тыс. единиц товарно-материальных ценностей «Мотовилихинских заводов». Имущество предприятия, которое было ограничено к обороту, приобрёл единственный участник — АО «Специальное конструкторское бюро» за 7,355 млн руб. Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Согласно условиям сделки, у претендентов должна быть лицензия на осуществление деятельности по разработке, производству, испытанию, установке, монтажу, техобслуживанию, ремонту, утилизации и реализации вооружения и военной техники.

Ранее, осенью 2023 года, имущественный комплекс «Мотовилихи» выкупило АО «Ремдизель» за 1,276 млрд руб. Затем активы были переоформлены на АО «Специальное конструкторское бюро» («дочка» «Мотовилихи»), а в июле единственным владельцем стал холдинг «Технодинамика».

Напомним, в начале ноября участок у музея «Мотовилихинских заводов» в Перми был продан за 13,3 млн руб. Его купило ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение».

Речь идёт о земельном участке площадью 6,1 тыс. кв. м возле музея предприятия. Начальная цена лота была 12 млн руб.

ПАО «Мотовилихинские заводы» объявлено банкротом в 2018 году. Общая сумма требований составила 17,6 млрд руб. В рамках финансового оздоровления предприятие проводит торги на непрофильное имущество.

В феврале 2022 года был объявлен аукцион по продаже музея предприятия. Весь музейный комплекс продавался единым лотом в рамках процедуры банкротства собственника: одноэтажное здание музея с земельным участком площадью 4,3 тыс. кв. м (ул. Лифанова, 16), участок призаводской площади в 9,3 тыс. кв. м, двухэтажное здание бюро пропусков, гараж и склад.

В конце июля этого года новый собственник «Мотовилихи» — АО «Специальное конструкторское бюро» выкупило музейный комплекс (здание, земельный участок и экспонаты) за 19,4 млн руб. Между тем, проданное имущество является объектом культурного наследия и в настоящее время передано в аренду Пермскому краеведческому музею: в текущем году на эти цели направляется из бюджета Пермского края 3,6 млн руб., а в 2025 и 2026 годах — по 4,8 млн руб.

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